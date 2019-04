Vrijwilligers Groene Engel in Oss voelen zich ‘in het hart gestoken’

OSS - ,,Verdriet, woede, boosheid: we zijn met zijn allen verslagen in rouw.” Zo reageren de vrijwilligers van de Groene Engel in een gezamenlijke verklaring op het opstappen van directeur Oscar Jansen.

Dat deed hij na het verschijnen van een snoeiharde rapport over het cultuurpodium, dat een frisse wind adviseerde. ,,Je zit diep in onze harten en wat zullen we je missen!”

Quote Je zit diep in onze harten en wat zullen we je missen! Vrijwilligers Groene Engel

,,Een keiharde steek in zo’n honderd Groene Engel-vrijwilligersharten: het bericht dat Oscar Jansen noodgedwongen opstapt als directeur. Als cultuurpodium zijn we financieel afhankelijk van subsidies van de gemeente. Die heeft aangegeven een heel mooi bedrag voor ons vrij te willen maken, onder voorwaarde niet langer met Jansen samen te moeten werken. Dat eerste is positief voor de toekomst, maar dat tweede zorgt bij ons allen voor kortsluiting”, zo schrijft voorzitter Eef Ebing van de vrijwilligersraad.

Uit liefde voor de Engel

Hij roemt Oscars warme, intelligente en betrokken persoonlijkheid en de passie waarmee hij ‘zijn kindje’ al vijfentwintig jaar runt. ,,Uit liefde voor de Engel maakt Oscar vaak dubbele werkweken. Zelfs bijspringen bij onder andere de kassa, de ticketcontrole, in de backstage of garderobe doet hij, indien nodig, met alle liefde en plezier. Een directeur zó bevlogen is erg bijzonder. Zijn enthousiasme werkt dan ook aanstekelijk.”

Quote Hoe kan het dat de gemeente het vertrouwen in Oscar Jansen na zoveel jaren ineens verloren heeft Vrijwilligers Groene Engel

,,Niet voor niets vrijwilligen de meesten van ons al lang en trouw bij de Engel. Het is ook wel ‘ons kindje’ geworden: een tweede thuis waar we in onze vrije tijd als Groene Engelfamilie hele mooie dingen neerzetten. Dat de liefde voor een kind diep kan gaan, blijkt ook nu. Zó diep dat ‘vader’ Jansen voor het voortbestaan van de Groene Engel dus een offer heeft gedaan: zichzelf.”