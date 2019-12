Vrijwilligers zien rolstoelbus bij uitje naar Oss in vlammen opgaan: ‘Heel triest’

,,We zijn het slachtoffer geworden van een brandstichter", verklaart Vincent van Riet, secretaris van stichting Vrienden van Norbertus uit Gennep. ,,De politie liet er geen misverstand over bestaan. De auto naast onze bus was in brand gestoken en het vuur is overgeslagen op onze bus. Heel triest. We zijn ernstig gedupeerd.”