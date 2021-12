Vroeg sporten mag blijven: ‘Ik heb mijn portie beweging gehad voordat mijn werkdag begint’

UDEN/OSS/VEGHEL - Met de slaap nog in de ogen stappen de meest fanatieke vroege vogels om 7.00 uur al de sportschool binnen voor hun dagelijkse portie beweging. Sporten na 17.00 uur kan niet? Dan maar héél vroeg in de ochtend. Fitnesscentra zijn blij. Teamsporten krijgen het niet rond.

Woensdag is duidelijk geworden dat de maatregel voor sportverenigingen om na 17.00 uur te sluiten, overeind blijft. Ondanks de zoveelste beperking weten fitnesscentra met een hoop gepuzzel en creativiteit hun leden toch het nodige sportvertier te bieden.

Ochtendhumeur

Rob van Dijk, oprichter van sportstudio Van Dijk in Veghel wrijft nog maar eens door zijn ogen: ,,Het is vroeg maar ik ben toch altijd wel wakker om 7.00 uur, alleen nu net een uurtje eerder.” Na het scannen van de QR-code loopt een lid met een licht ochtendhumeur voorbij en moppert: ,,Nou, dit is wel heel erg vroeg hoor.” Van Dijk knikt hem na en lacht: ,,Maar hij is toch gekomen. Dat laat ook wel zien hoe hoog de behoefte is.”

Niet iedereen vindt het erg om de verleidingen van een warm bed te weerstaan. Eliane Komen (53) uit Veghel heeft zelfs de regen getrotseerd voor haar groepsles: ,,Eigenlijk vind ik het wel lekker zo. Ik ben toch altijd vroeg wakker en op deze manier heb ik mijn portie beweging gehad voordat mijn werkdag begint. Van mij mag dit zo blijven!” Van Dijk: ,,Als die behoefte er straks nog is, waarom niet?”

Eigenaar Hans Jansen: ,,We zijn blij dat ons team zo flexibel is geweest om de verruimde planning rond te krijgen. Het belangrijkste is dat we het grootste deel van onze leden in beweging houden. Het is jammer voor wie doordeweeks werkt van 8.00 tot 16.00 uur. Zij vallen helaas buiten de boot en kunnen alleen in het weekend sporten.”

Maar wie zijn oren heel goed te luisteren legt, hoort door de woorden van Jansen heen een verzuchting die de hele sportbranche zal herkennen. Want waar gaat dit heen?

Daphne Verheij-van Leeuwen van Inshape by Daphne uit Oss: ,,Ik ben bang dat deze maatregel langer dan drie weken duurt. De sportbranche heeft al serieuze klappen gehad maar is toch iedere keer het ondergeschoven kindje. Ik hoop voor nu dat we open kunnen blijven en we richten ons maar op wat wèl kan.”

Ouder-kind bootcamp

Dat tegenspoed creativiteit aanwakkert, bewijst de energieke Verheij-van Leeuwen: ,,We kregen van onze jonge ouders met kleine kinderen te horen dat ze wel overdag wíllen sporten maar niet kunnen omdat ze geen oppas hebben. Dan moet je even ‘out of the box’ denken. Eén oproep op Instagram en de ouder-kind bootcamp is geregeld!”

Bij de teamsportverenigingen is de rek er wel uit. Hemel en aarde wordt bewogen om avondtrainingen in ieder beschikbaar uurtje overdag te proppen. Pr-man van voetbalvereniging UDI '19 Leon de Beer: ,,Meer dan dit kunnen we niet bieden binnen het toelaatbare. Daarnaast willen we contactmomenten zoveel mogelijk beperken en geen onnodig risico nemen met onze leden."

Zo ook bij volleybalvereniging Skunk. ,,Veiligheid staat voorop en we werken vanaf dag één mee om uit deze pandemie te komen. Alleen maken we ons echt grote zorgen om de fysieke en mentale gezondheid van leden. Sporten is essentieel om fit te blijven, juist nu! Daarom hebben we onze teams gevraagd of ze in het weekend willen trainen. Als dat het geval is, blijft het nog afwachten of er zaalruimte is”, aldus Lieke Vloet, voorzitter van volleybalvereniging Skunk.

Bij Hockey Club Uden leggen ze zich bij de maatregelen neer. ,,Er is geen enkele training doorgegaan na 17.00 uur”, aldus Tim van Erp. Bij concurrent Geel-Zwart uit Veghel is niet eens overwogen om tijden te verruimen. Secretaris John Rams: ,,Leden zitten met werk of school. We laten het maar zo.”