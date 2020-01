Vrouw gewond bij kop-staartbotsing in Oss

Bij de dorpspomp Vijftien kilometer winterwan­de­len? Nee, da's te kort

11:11 Wandelen is ‘hot’, maar nog even niet op een frisse zondagmorgen om een uur of negen in Herpen. Qua aantal deelnemers weer wel, want zo'n achthonderd liefhebbers meldden zich aan de Schaijkseweg voor de Winterwandeltocht van wandelsportvereniging De Osse Maaskant.