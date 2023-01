Vrouw liep op blote voeten politiebureau Oss binnen: rechter veroordeelt echtgenoot voor huiselijk geweld

DEN BOSCH/OSS - Op blote voeten stapte op 10 juni vorig jaar 's middags een vrouw het Osse politiebureau binnen. Zij had bloeduitstortingen in de hals, een opgezwollen oog en op haar lippen lag bloed. De vrouw vertelde overstuur dat haar man was doorgedraaid.

Deze echtgenoot stond maandag voor politierechter L. Koekoek in Den Bosch. De 39-jarige Ossenaar zei boos dat de agenten partijdig handelden. ,,Ze weigerden foto’s van mijn letsel te maken en accepteerden mijn aangifte tegen haar niet.” De rechter vroeg waarom hij zijn blauwe plekken niet zelf fotografeerde. De man verklaarde dat hij na het incident in zijn auto woonde en de lege accu van zijn telefoon niet kon opladen.

Het slachtoffer vertelde over de spanningen in het gezin, dat kampte met grote schulden. Na de geboorte van hun tweede kind kreeg het stel steeds vaker ruzie. ,,Wat ik ook doe, het is nooit goed”, vertelde zij de politie. Ze spraken al over een scheiding.

Ze wilde die junidag haar man na een discussie ‘een knuffel geven’. Dat gebaar viel niet in goede aarde. De Ossenaar sloeg haar in het gezicht en greep haar vast bij de keel. Hij sleepte haar vervolgens door de woonkamer. De man ging uiteindelijk boven op haar zitten en dreigde zijn vrouw te vermoorden. Ze mocht nog 'haar laatste woorden aan god zeggen'. Het slachtoffer rende uiteindelijk het huis uit, zonder schoenen of de hoofddoek die ze normaliter droeg.

Volgens de Ossenaar was het een vooropgezet plan

De Ossenaar sprak alle details tegen. Een knuffel? Niets van waar. De vrouw wilde op zijn telefoon kijken om hem te controleren. Ze gooide de gsm uiteindelijk tegen zijn hoofd. Vervolgens hadden ze elkaar ‘geduwd en getrokken’. De klappen of het dichtknijpen van haar keel? Niet gebeurd. Hij dacht dat de vrouw haar eigen letsel had veroorzaakt: een vooropgezet plan om de huurwoning in handen te krijgen.

De rechter geloofde niet dat de vrouw zichzelf verwondde. Het was onwaarschijnlijk dat ze hard een tand door haar eigen lip sloeg. De Ossenaar kreeg een werkstraf van 60 uur, naast een voorwaardelijke celstraf van 2 weken.