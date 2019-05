Vrouw met 47 jaar ervaring is voor even hoogste baas van ambtenaren Bernheze

Bernheze zocht een tijdelijke baas van de ambtenaren omdat Noud Bex, die er elf jaar gemeentesecretaris was, vertrokken is naar de gemeente Heerlen. Via een bemiddelingsbureau ontstond een contact met Ineke Lissenberg (64). Zij was per 1 januari in Zeist gestopt om nog enkele jaren aan interim-opdrachten te kunnen besteden. Bernheze is in dat opzicht haar eerste klus.