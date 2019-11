Vrouw op fiets botst met auto in Oss

Sport in de regio Een klap krijgen is nooit leuk , maar het uitdelen wel

29 november OSS - Een harde trap, rake stoot of geslaagde armklem. Velen zouden er niet aan moeten denken, maar voor Senna van de Veerdonk vormt het de ultieme kick. De 18-jarige Osse vocht afgelopen weekend in Den Haag haar eerste professionele MMA-gevecht. En hoe: binnen twee minuten had ze partij in haar voordeel beslecht. ,,Het was super gaaf."