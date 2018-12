Vrouw raakt met auto van de weg en botst op meerdere bomen in Ravenstein

Helpende hand in Oss voor kinderen die slecht of geen Nederlands spreken: ‘Later word ik politie­agent’

13:00 OSS - Hij hoeft er niet lang over na te denken, sport en muziek zijn de favoriete lesuurtjes van de uit Syrië afkomstige Hassan Alassan. ,,Later wil ik kapitein worden van een vrachtschip. In Syrië woonden we dicht bij de zee, die trekt me aan.”