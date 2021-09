Vrouw rijdt tegen boom en verzet zich tegen arrestatie in Zeeland

Honderd meter foto's in het park

24 september OSS - Bezoekers van het Jan Cunenpark in Oss kunnen behalve van het groen deze dagen ook genieten van een foto-expositie. Fotoclub Focoss heeft een variatie aan beelden van leden laten afdrukken op dertig grote doeken van drie bij een meter. In totaal is er honderd meter aan fotodoek opgehangen.