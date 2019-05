Vrouw rijdt tegen stilstaande vuilniswagen in Oijen, forse schade aan voertuigen

Cultuur in de regio Bellenbla­zen, barbecueën en chillen in Oss op 5 mei

10:05 OSS - ,,Vrijheid vieren, dat doe je samen” vindt Stijn Mertens, programmeur van de Groene Engel in Oss. Zondag hoeft niemand daar in deze plaats veel moeite voor te doen. Want op 5 mei is er in het centrum van Oss genoeg te doen, onder meer met de Vrijheid Blijheid BBQ.