Vrouw stapt dronken in de auto en botst op paal in Oss: rijbewijs meteen inleveren

Bouwers Berghege nemen eigen pand onder handen:’We maken er weer een eenheid van’

10:56 OSS - Normaal gesproken bouwen ze in opdracht van anderen. Maar nu neemt bouwbedrijf Berghege in Oss zijn eigen kantoor aan de Begijnenstraat 3 onder handen. Het is niet zomaar een pand, maar een monumentaal gebouw, vroeger een klooster, dat helemaal wordt hersteld.