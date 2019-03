Vrouw uit Heesch stal honderden euro's uit schoenenwinkel in Oss

De eigenaar van de Osse schoenenwinkel merkte in augustus 2017 dat er grote verschillen zaten tussen de geregistreerde bedragen die binnenkwamen bij de kassa en de daadwerkelijke hoeveelheid biljetten en munten, die een koerier naar de bank bracht. Er waren drie medewerkers in de winkel op de dagen dat het geld verdween. Op 15 augustus liep de 23-jarige vrouw tegen de lamp, nog voor de camera actief was die de eigenaar had willen installeren. Zij had 400 euro weggehaald uit de sealzakjes die achterin de winkel klaar lagen voor transport.