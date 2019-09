Vrouw zag vriend door groep in elkaar geslagen worden in Oss: ‘Ik dacht: die wordt niet meer wakker’

‘Alles overhoop gehaald’bij inbraak in Dierenbos Vinkel

14:35 VINKEL - Bij een inbraak in de nacht van zaterdag op zondag in recreatieoord Dierenbos in Vinkel is een aanzienlijk geldbedrag gestolen. Hoeveel exact kan en wil de politie niet prijsgeven. Volgens de politie is ‘de hele boel overhoop gehaald’.