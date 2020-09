Vrouw zwaargewond bij ongeval in Nistelrode

Van Berkel Veghel neemt Osse container­over­slag over

8 september VEGHEL - Logistiek bedrijf Van Berkel uit Veghel neemt vandaag de containeractiviteiten van de Osse Overslag Centrale (OOC) in Oss over. Daarmee heeft het Veghelse bedrijf alle containeroverslag in handen in havens in de regio Oss/Uden.