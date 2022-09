Vrouwen HVCH nemen het op tegen oud-Oranje: een enigszins onverwachte afsluiter van jubileumjaar

HEESCH - Een lekkere en enigszins onverwachte kers op de taart. Zo ziet HVCH de wedstrijd van het eerste vrouwenelftal tegen oud-Oranje op zondag 11 september (13 uur). Het is de afsluiting van de viering van vijftig jaar vrouwenvoetbal in Heesch.

De vrouwentak van de Heesche voetbalclub bestond vorig jaar al een halve eeuw, maar in 2021 was er vanwege corona nauwelijks ruimte om er feestelijk bij stil te staan. Nadien volgde er nog onder meer een reünie. ,,En we weten pas sinds vorige week dat de oud-Oranje Leeuwinnen onze kant op komen. Toen was er de zekerheid dat ze aan veertien speelsters kwamen”, aldus Jos van Helvoirt, leider van HVCH dames 1 en jubileumcommissielid.

Volgers van (vrouwen)voetbal kunnen wel raden hoe de eerste contacten werden gelegd: via Kirsten van de Ven. De oud-HVCH-speelster en -international werd tijdens de reünie verrast met een wand in de kantine ter ere van haar, met onder meer een oud shirt van haar en oude voetbalschoenen. Nu zal ze ook een rol spelen, want zij zal namens Oranje aan de aftrap staan.

,,Het kost natuurlijk geld om ze naar Heesch te halen, maar gelukkig springt onze hoofdsponsor vrouwenvoetbal bij”, vertelt Van Helvoirt. ,,Daardoor is het duel gewoon gratis toegankelijk. En met een loterij hopen we het ook terug te verdienen. Los daarvan is het dat ook waard, want we betrekken bijvoorbeeld de hele jeugdafdeling erbij. Het wordt een bijzondere dag. HVCH vindt vrouwenvoetbal belangrijk getuige ook de drie recente promoties van dames 1, dus dan past dit er ook goed bij. En het valt ook nog mooi samen met het 90-jarig bestaan van de vereniging.”