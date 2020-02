Vrouwen niet langer aan de zijlijn op expositie in museum Jan Cunen

Lang was de rol van vrouwen in de kunstwereld er een langs de zijlijn. Ze waren muze, maitresse of model. Mannen maakten het mooie weer, vrouwen keken toe. Galeriehoudsters, kunstenaressen en verzamelaarsters, ze waren er wel, maar ze waren zeldzaam.



De laatste jaren is er iets aan het veranderen. Fotografe Carla van de Puttelaar (1967) laat het verschuivende machtsbeeld zien in haar nog immer uitdijende serie Women in the Art World. Zij fotografeert vrouwen in de kunstwereld die voor hun posities niet meer afhankelijk zijn van mannen. Zo telt Nederland flink wat vrouwen als museumdirecteur, met het Frans Hals Museum (Ann Demeester), Van Gogh Museum (Emilie Gordenker), De Lakenhal (Meta Knol) en Het Rembrandthuis (Lidewij de Koekkoek) als voorbeelden.