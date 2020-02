Vuilnis als eeuwigdurende ergernis en schadepost

Wethouder Ploegmakers had in 1927 ook nagedacht over het bouwen van een verbrandingsoven, maar die zou de inzamelkosten niet drukken en daarmee bleef 'de schadepost' dus bestaan. Toen kwam vanuit de raad het vooruitstrevende voorstel om het afval te sorteren. Dat zou de opbrengst en de verwerking wellicht ten goede komen. In 1913 had het raadslid Baudoin dat ook al eens gesuggereerd.



Maar in dit plan wilden burgemeester en wethouders destijds, en ook in 1927, geen cent investeren: 'we moeten zuinig zijn'. Daarom moest het aantal keren dat het vuilnis opgehaald werd ook beperkt blijven en moest de gemeente zeker niet de rommel opruimen van de bewoners. Het opruimen van de restanten van de paardenmarkten was al duur genoeg (200 gulden). Zodoende ontstonden er tot ergernis van velen op verschillende plaatsen 'vuilnishopen': in de Kortfoortstraat, in de Palmstraat, in het Vierhoekje, op de Rusheuvel, en in de Tien Deugden.