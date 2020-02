Vurige opening van 44e Weverszitting in Nistelrode

video Dode man (43) uit Overlangel gevonden in brandende Maserati na botsing tegen truck

17:11 RAVENSTEIN - Bij een ongeluk vanochtend in Ravenstein waarbij een auto op een geparkeerde vrachtwagen is gebotst, is 43-jarige man uit Overlangel om het leven gekomen. Beide voertuigen zijn na de botsing in brand gevlogen. Na het blussen werd in de auto - een Maserati - de dode aangetroffen.