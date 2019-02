Vuurpijl en wensballon mogen ook in de toekomst gewoon omhoog in Oss

Op het vuurwerkmeldpunt van GroenLinks in Oss kwamen rond de laatste jaarwisseling liefst 850 klachten binnen, een toename van wel 75 procent. Na een uitgebreide analyse van alle cijfers, presenteerde de partij donderdagavond in de gemeenteraad de conclusies. Zo viel op dat het in de Schadewijk relatief rustig bleef. Dat komt waarschijnlijk omdat een deel van de buurt rond de jaarwisseling was aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er dus extra politie was.

Ook vindt de partij het grote aantal klachten over de vuurwerkshow van Coppelmans opvallend. Voor GroenLinks is het lastig te verkroppen dat een commerciële partij ook vóór oudejaarsavond al pijlen mag aansteken, met als belangrijkste reden de verkoop aan te jagen. De partij wil daarom dat Oss alles in het werk stelt om de vergunning voor Coppelmans in de toekomst te voorkomen. Maar donderdagavond stemde alleen de SP met het plan in. Ook was er geen meerderheid voor een verbod op wensballonnen, een ander plan uit de koker van GroenLinks.

