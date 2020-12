Vuurwerk ontploft vanuit brandende auto in Oss, brandweer blust van afstand

Baudet zorgt voor frictie binnen Brabantse fractie van Forum voor Democratie

29 december DEN BOSCH - De Brabantse fractie van Forum voor Democratie staat helemaal niet als één blok achter Thierry Baudet, zegt Statenlid Frank Duijs. ,,We zijn verdeeld, al lijkt het soms anders als je partijgenoten hoort.” Duijs is kritisch op Baudet en wil gezegd hebben dat niet alle negen Statenleden in Brabant de landelijk leider steunen. ,,Dat beeld zorgt voor frictie binnen onze fractie. Ik ben echt niet de enige die zo denkt.”