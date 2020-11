Vuurwerk versplintert geliefd kruisbeeld Lithoijen: ‘ze hebben de geschiedenis vernield’

Dat het vuurwerk moet zijn geweest, daar zijn ze wel over uit in het dorp dat in de nacht van zaterdag op zondag collectief recht overeind in bed zat, tien minuten na middernacht. ,,Ik keek automatisch op de klok, daarom weet ik de tijd zo precies”, zegt de vrouw van Frans Heeren. ,,Ik heb nog naar buiten gekeken, maar ik zag niks. Zondagochtend wisten we wat het geweest moet zijn.” Frans Heeren is kwaad. Hij weet veel over het beeld: dat het gemaakt is door Piet Verdonk, een bekende Bossche kunstenaar. ,,Het is in de tweede wereldoorlog geschonken aan de pastoor van toen, pastoor Meys, door het dorp. In 1947 hebben ze het neergezet. De laatste jaren was het beeld van Jezus wit, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. De gemeente heeft ze een keer allemaal weggehaald om ze te restaureren. Toen hebben ze 'm wit geverfd. Daar waren we niet zo blij mee, hij was van eikenhout, gewoon naturel. Bovendien was het beeld eigendom van de kerk, niet van de gemeente. Dat het nu kapot is, is echt een schande. Ze hebben een stuk van de geschiedenis van Lithoijen vernield.”