Vuurwerkexplosie was baldadigheid, Osse Jessie willekeurig slachtoffer: ‘Een totaal idiote actie’

OSS - Er zijn geen aanwijzingen dat de vuurwerkexplosie bij een woning in Oss, afgelopen weekend, een gerichte actie is geweest. Volgens de politie wijst alles op dit moment op baldadigheid en heeft de explosie zeer waarschijnlijk niets te maken met eerdere incidenten in Oss. Toch neemt de politie het misdrijf hoog op. ,,Dit was een totaal idiote actie.”

Onbekenden gooiden zaterdagnacht vuurwerk in de portiek van de bovenwoning aan de Saturnusstraat in Oss. De ontploffing was volgens een omstander zo krachtig dat delen uit de woning ‘tientallen meters verderop aan de overzijde van de straat terechtkwamen‘.

Jongen weggerend

,,Het is hier normaal gesproken rustig wonen. We hebben geen last van hangjongeren of wat dan ook”, zei bewoonster Jessie tegen een verslaggever van het Brabants Dagblad. Op de vraag van de politie of de bewoonster ruzie met deze of gene heeft, kon de Osse alleen ontkennend antwoorden.

,,Mensen die even verderop op een feestje zaten zeggen dat ze een jongen hebben zien wegrennen.”

Onrust in Oss

Hoewel er volgens de politie dus geen verband is tussen eerdere incidenten, is de explosie wel een nieuw dieptepunt voor Oss. De stad wordt al maanden geteisterd door branden en zware criminaliteit.