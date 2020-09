VVD kwaad over reactie Moorman op beginnende politica

HEESCH - De VVD in Bernheze is zeer ontstemd over de wijze waarop burgemeester Moorman vragen van een kersvers commissielid beantwoord heeft. ,,Als we mensen willen behouden voor de politiek, zal dit toch anders moeten’’, vindt fractieleider Jack van der Dussen.

Het was niet haar eerste vergadering maar wel de eerste waarin Marijke van Gestel het woord voerde, namens de VVD. ,,En dan wordt je kop er af gezaagd’’, zegt fractieleider Jack van der Dussen. Hij doelt op de reactie van burgemeester Marieke Moorman. Zij zei onder andere dat de vragen voelden ’als een overhoring’, en: ,,Het helpt als u dit soort vragen, want ze zijn een beetje technisch van aard, van tevoren stelt. Want dan kan ik ook hier direct een antwoord geven.’’

Van Gestel vroeg vorige week in de commissievergadering uitleg over het toegenomen aantal klachten over de gemeente. In een recente notitie had ze gelezen dat er vorig jaar 60 procent méér klachten (bij een totaal van 40) ingediend zijn dan in 2018. Van Gestel vroeg naar een verklaring voor de groei en de stand voor dit jaar.

‘Belangrijke indicator’

Het verbaasde de VVD direct al dat Moorman geen echt verhaal paraat had over het klachtenverslag. Van Gestel: ,,Want wij vinden dit een belangrijke indicator voor de relatie tussen gemeente en burgers.’’

Maar erger nog vond de fractie de wijze van reageren. De VVD besloot de vragen alsnog schriftelijk te stellen. En Van Gestel zou over haar eerste echte vergaderervaring een rubriek schrijven, voor in de MooiBernhezekrant.

Tekst geweigerd

De sluimerende onrust binnen de partij explodeerde toen de lokale uitgave maandag weigerde om de aangeleverde tekst te plaatsen. Bekend is overigens dat de krant geen bijdrages plaatst waarin politici elkaar verwijten maken.

De VVD plaatste de tekst vervolgens op de eigen website. Burgemeester Moorman was maandagavond niet bereikbaar voor een reactie.