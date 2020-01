VVD Oss: weg met de grote grazers van Maashorst; Statenfractie wil onafhankelijk onderzoek

De VVD in Oss is nooit fan geweest van de natuurontwikkeling met grote grazers in de Maashorst. Niet voor niks hebben de wisenten een wengebied in het Udense deel van het gebied gekregen. De taurossen, waar nu de discussie over oplaait, liepen al wel in Herperduin. ,,Als ik ze zie, durf ik er niet langs. En met mij zijn er velen", stelt Wijnstekers.