VVD Oss wil verlaging van bijstand voor inwoners die geen Nederlands spreken

VVD-raadslid Angela Smits stelt schriftelijke vragen aan het college van B en W na berichtgeving in de Volkskrant en de Telegraaf over dit onderwerp. De twee kranten meldden deze week dat gemeenten de verplichte taaleis massaal negeren en geen uitkeringen verlagen, hoewel dat volgens de Participatiewet van 2016 wel zou moeten. Het kabinet dreigt gemeenten die de taaleis niet toepassen nu te gaan korten op het geld dat zij voor uitkeringen krijgen toegewezen.

De VVD wil onder meer weten of ook de sociale dienst in Oss de taaleis negeert. ‘Kunt u aangeven of de gemeente Oss vanaf 2016 bijstandsuitkeringen heeft verlaagd van mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en zich daar onvoldoende voor hebben ingespannen? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom u dit niet heeft gedaan?’

Smits benadrukt in haar inleiding dat de gestelde regels er in de ogen van de VVD niet zijn om mensen dwars te zitten, maar om mensen op weg te helpen volwaardig mee te doen in de maatschappij. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 41.000 bijstandsgerechtigden de Nederlandse taal niet machtig zijn en dat dit van nog eens 90.000 mensen onbekend is. Hoeveel van deze mensen in Oss wonen is de vraag.