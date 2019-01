VVD vraagt ook Bernheze of bijstandsklanten taal beheersen

Vrijgeko­men asbest in Oss opgeruimd door gespeciali­seerd bedrijf

21 januari OSS - ‘Mannen in witte pakken’ zijn in Oss druk bezig met het opruimen van asbest. De kankerverwekkende stof kwam vrij bij een brand maandagochtend. Een schuur met daarin een caravan ging maandag in rook op aan de Grote Beer in Oss.