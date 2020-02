Waaierige 36e editie Klunen in Oss: ‘Perfecte pre-carnavalsparty’

Samen met zijn vriendengroep van elf man doet hij voor de vijfde keer mee aan de kroegentocht. ,,Dit is de perfecte pre-carnavalsparty. Gezellig biertjes doen met vrienden, een beetje lachen, het is een mooie voorbereiding op het echte werk’', zegt hij. Een tactiek om de kroegentocht zo snel of goed mogelijk af te werken, heeft hij niet. Wel gaat hij ze alle tien af. ,,Anders krijgen we aan het einde geen cadeautje, en daar doen we het natuurlijk allemaal voor’', zegt hij met een knipoog. ,,We gaan gewoon van kroeg tot kroeg, en eindigen bij Onsz.’’



De kroegentocht dient jaarlijks als aftrap voor het carnaval in het Ossenkoppenrijk. Met het ticket dat de deelnemers kochten, kregen ze van twee tot tien uur entree in elf kroegen, verdeeld over het hele Osse centrum. Ook zat er een kop snert inbegrepen, waar gulzig gebruik van werd gemaakt. Lang niet elke kluner was verkleed, maar aan zusters, clowns, roze beren, bouwvakkers en boeven was er toch geen gebrek, net als aan vrolijke hoempapa-muziek, die over de hele Heuvel galmde. Ook Anke Donkers (37) en Stijn van Huffels (33) uit Oss waren verkleed, in de blauwe kleuren van hun carnavalsvereniging De Zatte Hennies. ,,Voor ons hoort dat er toch een beetje bij’', zegt Van Huffels met een biertje in zijn hand, onderweg van de Heuvel naar de kroegen bij de kerk. ,,Het is leuk, en ook nog eens makkelijk voor ons om elkaar snel te kunnen herkennen.’'