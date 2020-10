Waar zijn ze nu, al die vrijwilligers uit de eerste golf?

Anja van den Heuvel uit Berghem merkt als geen ander dat er zich nu minder vrijwilligers melden dan in het voorjaar, toen de crisis net losbarstte. Ze veranderde onlangs de naam van de door haar opgerichte Facebookgroep Coronahulp Berghem. ,,Er werd nauwelijks nog hulp aangeboden. In het begin van de crisis was iedereen heel enthousiast, en bereid om te helpen. In een paar dagen deden er honderden mensen mee, en iedereen bood aan om boodschappen te halen, om iemand ergens heen te rijden als dat nodig was. Maar nu is dat niet meer zo. Nu heten we Berghem Voor Elkaar, want we doen meer dan alleen maar hulp voor de coronacrisis. We organiseren nu dingen voor kinderen, die door de crisis veel hebben moeten missen. Aanstaande zaterdag een halloweenoptocht bijvoorbeeld.”