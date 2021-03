Waarom 30 euro betalen voor je aanhanger puin als het weiland gratis is?

Opgestapte Pijnappels: ‘Actie voeren zit in de genen van Progres­sief Landerd, zijn elkaar zo kwijtge­raakt’

10:58 ZEELAND - Jacques Pijnappels (68) was fractievoorzitter van Progressief Landerd. Tot afgelopen donderdag. Toen stapte hij op. Vanwege diepgaande onenigheid tussen de leden. Hij blijft wel in de raad. ‘Het is jammer dat die herindeling een soort splijtzwam is geworden.’