Waarom een kale Ossenaar tóch is vrijgesproken van stelen buurmans papegaaien

Van eigen ham snijden voor een dubbeltje naar hybride slavinken; Fonza (86) heeft het allemaal gezien

7 november De dag na de bruiloft ging Fonza niet op huwelijksreis, maar aan het werk in de slagerij in Schaijk die ze samen met haar nieuwe man van haar schoonouders overnam. Dat is nu zestig jaar geleden. Slagerij Van Kraaij bestaat nog steeds, haar man is dood, maar Fonza (86) is er nog steeds elke dag.