Waarom geen straatnaam voor gevierd accordeonist Coen van Orsouw in Oss?

‘Netje Tompe’ was ook goed natuurlijk, maar intussen zijn er in Oss alleen maar straten genoemd naar componisten van klassieke snit. Ook goed natuurlijk maar in een toekomstige nieuwe wijk mag wel wat lokale muziekcultuur doorklinken.

Met wat creativiteit komen er ook straten voor harmonieën, fanfares, zangkoren, beatgroepen, solisten of virtuoze vertolkers van luister- en levensliederen. Nationaal beroemde Osse musici zaten in het Paterskoor, de oratoriumvereniging Excelsior (met bariton Piet Krammer), het trio Ceulemans, de KVA (met de getalenteerde pistonist Gerrit van Erp die ook tal van muziekgezelschappen in de regio dirigeerde) of ze schopten het als solist tot nationale roem zoals Coen van Orsouw (1920-2009).

Vier musicerende broers

Zoon van de koopman-groenteboer Arnoldus van Orsouw van de Berghemseweg die zoveel muzikale zonen had dat ze een veel gevraagd orkestje vormden. Coen was de jongste van de vier musicerende broers die muziekles kregen van de destijds gerenommeerde Jacq. Lamee uit Boxmeer. Die had ook de muzikale leiding van het Van Orsouwensemble.

Daarnaast kreeg hij les van de musicus M. Smit uit Oss. Toen Coen vier jaar was kreeg hij zijn eerste accordeon; op zijn achtste werd hij ingelijfd bij het familieorkest. Dat speelde op bijeenkomsten van de Werkliedenbond, de Politiebond, de Jonge Wachters en op liefdadigheidsvoorstellingen voor OVC-voetballer Van Hout en bij de ouden van dagen in het Leonardusgesticht.

Volledig scherm De veertienjarige Coen van Orsouw voor zijn optreden voor de KRO-radio in 1934 © John van Zuijlen

Doorbraak bij KRO-radio

De doorbraak van Coen op het nationale muziekpodium begon op 28 december 1934 toe hij als veertienjarige mocht optreden tijden het kinderuurtje voor de KRO-radio. Zijn serieuze repertoire (twee ouvertures en een serenade) was niet bepaald voor kinderen op maat gesneden. Wel een vierde liedje maar toen had hij op menig klassiek geschoold luisteraar al voldoende indruk gemaakt. In 1936 werd hij uit honderden muzikanten door een internationale jury geselecteerd voor een optreden voor Radio Luxemburg.

Volledig scherm Coen van Orsouw (14) kwam in 1934 op de voorpagina de krant toen hij mocht optreden voor de KRO-radio. © John van Zuijlen

Zaal in verrukking

Er was in die jaren in Oss nog een jeugdig accordeontalent in de persoon van de elfjarige Arn. van de Coevering uit de Arendstraat. Hij was als fluitist het jongste lid van stadsharmonie KVA, nog een beetje op de achtergrond, maar als accordeonistje had hij al ‘mening zaal in verrukking gebracht’. Coen van Orsouw zou echter de Osse nationale bekendheid worden. Hij ging naar het conservatorium, wat hij door de oorlog niet kon afmaken. In 1941 verliet hij Oss en ging hij in Vught wonen. Na 1945 maakt hij bij diverse omroeporkesten in Hilversum furore. Hij schreef muziek voor Robert Long, Wim Sonneveld en Johnny Jordaan. Hij begeleidde tal van grote namen waaronder Charles Aznavour. Vanwege zijn grote verdiensten kreeg hij in 1990 de Accordeon Award. Die werd hem uitgereikt in zijn geboorteplaats Oss.

Moge, als Coen van Orsouw ooit een straat krijgt, de voornaam niet weggelaten worden. Om pijnlijke vergissingen te voorkomen.

Volledig scherm De succesvolle musici Ceulemans en Krammer speelden in 1930 met hun orkestje tijdens de introductieavond van een dansleraar © John van Zuijlen