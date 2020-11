Waarom kiest iemand voor de NSB en wat dan? Ruud van der Linde schreef er een waargebeurde roman over

Van der Linde stopt met D'n Bonte Wever

22 maart In 2010 is Ruud van der Linde tijdens het Bernhezer Business Event uitgeroepen tot ‘Beste Jonge Ondernemer van Bernheze’. In 2011 is D’n Bonte Wever toegetreden tot het Gilde van Streekrestaurants. - NISTELRODE Eigenaar Ruud van der Linde stopt vanwege gezondheidsredenen met streekrestaurant D'n Bonte Wever in Nistelrode.