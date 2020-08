Waarom zitten de weilanden opeens vol met ooievaars?

OSS/MACHAREN - Wie veel fietst en wandelt in het buitengebied ziet nu opvallend veel ooievaars in het weiland zitten. Soms scholen ze samen in groepen van wel tachtig vogels, zoals dezer dagen in de polders rond Megen, Haren, Macharen tot aan Teeffelen, maar ook aan de rand van Oss. Wat doen ze daar opeens met zoveel tegelijk?

Waarom zie je nu zo veel ooievaars bij elkaar?

Het is bloedheet, maar voor de ooievaars zit de zomer er al op. De broedcyclus van de meeste ooievaars is intussen zo goed als voorbij. De jongen kunnen vliegen en zijn in staat zelfstandig - of nog met wat ouderlijke hulp - voedsel te vinden. Dit is ook de tijd dat ooievaars zich verzamelen ter voorbereiding op de trek. ‘s Avonds zie je ze ook vaak staan op lichtmasten langs de grotere wegen. Overdag hangen ze graag rond op voedselrijke weilanden en op zomerse dagen cirkelen ze ook fanatiek rond op de thermiek die dan ontstaat.

Waar gaan die ooievaars naartoe?

Het overgrote deel van de Nederlandse ooievaars vliegt naar Afrika via de westelijke route, waarbij ze de oversteek maken bij Gibraltar. Pakweg 20 procent van ‘onze’ ooievaars blijft gewoon in Nederland hangen. Dat zijn vaak afstammelingen van ooievaars die in herintroductieprogramma’s hebben gezeten. Die werden ‘s winters bijgevoerd, de trek zit niet meer in hun systeem. Bovendien komt een ooievaar een typisch Nederlandse kwakkelwinter best door.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Ooievaarspaar op het nest bovenop de gevangentoren in Megen. Archieffoto Gé Beck © Gé Beck

Leven ooievaars altijd in groepen?

Nee. Zeker als ze in het voorjaar terugkeren, kunnen ze flink ruziemaken met concurrerende vogels om een gunstige nestplaats. Hetzelfde paar kan jaren broeden op hetzelfde nest, maar er wordt ook wel van partner dan wel nestplaats gewisseld. Nesten kunnen best dicht bij elkaar liggen, maar enige privacy stellen ze zeker op prijs. Ook op voedselrijke plekken, zoals op pasgemaaid grasland, tolereren ze elkaar.

Hoe gaat het met de ooievaar?

Inmiddels weer goed, hij broedt weer algemeen in Nederland, en ook in de rest van Europa. Dat is vooral te danken aan ooievaarsstations zoals in Rossum en Groot Ammers. Maar ooievaars moeten ook een geschikt leefgebied hebben. Het is helemaal geen waterliefhebber, hij eet eigenlijk elk dierlijk voedsel dat hij naar binnen kan krijgen, van insecten tot jonge konijnen. Hij nestelt van nature in bomen, van waaruit hij ruim overzicht over de omgeving heeft. Maar de typische ooievaarspalen benut hij ook graag, net als menselijke structuren als schoorstenen en hoogspanningsmasten. Het is ook een vogel die zich graag in de buurt van mensen vestigt. Nederland telt circa 1100 paren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Arno Danen

Komen al die ooievaars die je bij elkaar ziet dan ook uit dezelfde regio?

Dat hoeft zeker niet. Zeker als vogels uit het noorden van Duitsland of Scandinavië deze kant op komen, willen ze nog weleens pauzeren en zich aansluiten bij Nederlandse groepen die zich klaarmaken voor de trek. Ooievaars uit Oost-Europa nemen een andere route, via de Bosporus in Turkije. Tijdens de trek gebruiken ze de thermiek en die is er niet boven open water, dus grote watermassa’s als de Middellandse Zee vinden ze maar niks. De eerste vroege vogels kun je in februari, maart weer terugverwachten. Tenzij het natuurlijk zo’n overwinteraar is ...