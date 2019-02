Wachten op volgende crash bij gevaarlijk kruispunt Raadhuislaan Oss

Hema in Heesch breidt uit, Primera komt

10:06 HEESCH - De Hemavestiging aan de Schoonstraat in Heesch breidt uit. Na de sluiting van kinderkledingzaak 53-84 trekt Hema zo'n 100 vierkante meter van het naastgelegen pand bij de huidige winkel. Naast de Hema vestigt Primera zich in Heesch. Primera is een landelijke keten gespecialiseerd in tabak, tijdschriften, boeken, wenskaarten en cadeauartikelen.