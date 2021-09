Wagen in brand in de Vlasakkers in Oss

De melding van de brand kwam rond 22.20 uur binnen. Het is niet duidelijk hoe de brand is begonnen. De auto is van de binnenkant vrijwel compleet verwoest. De politie zou een man hebben zien weglopen, maar konden hem uiteindelijk niet meer vinden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is ook in de Vlasakkers op basisschool John F. Kennedy een klaslokaal volledig uitgebrand. Het vuur in de basisschool aan de Vlasakkers in Oss ontstond even na 04.00 uur.