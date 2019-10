Walkwartier? Jos Verstegen trekt juist langs de partijen voor markthal ‘ParadisOss’

Bernhoven tevreden ondanks daling in onderzoek financiële positie ziekenhui­zen

8 oktober UDEN - Vijf plekken gedaald in de lijst van financieel gezonde ziekenhuizen, een rapportcijfer 6 en toch is de directie van Bernhoven in Uden tevreden. ,,En we gaan nog wel stijgen", zegt algemeen directeur Geert van den Enden over de lijst met 64 Nederlandse ziekenhuizen.