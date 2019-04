Walkwartier Oss krijgt 19 extra appartementen en wordt 1,6 miljoen duurder

Het resultaat is dat de beeldbepalende woontoren in het hart van het complex straks minder plomp oogt dan in de eerste tekeningen tot uiting kwam. In totaal herbergt het Walkwartier straks 124 appartementen in de vrije huur- en koopsector. Dat zijn er 19 meer dan aanvankelijk ingetekend. Die extra appartementen gaan ten koste van een dakterras en maken de lagere woonblokken wat massiever dan in eerste instantie bedacht. Het aantal ondergrondse parkeerplaatsen is opgekrikt naar 143. De parkeergarage blijft alleen bestemd voor bewoners van het Walkwartier, niet voor winkelend publiek en bezoekers van het UIThuis.