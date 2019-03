Walls Without Windows: Muziek om jezelf in te verliezen

CULTUUR IN DE REGIOHet Brabants dagblad belicht in deze rubriek bijzondere culturele onderwerpen. Vandaag: Walls Without Windows, een nieuw alternatief folk-duo met Osse roots. Zaterdag spelen ze in een muziekwinkel in Oss.

Een akoestische gitaarmelodie zwelt voorzichtig aan. Aarzelend bijna, wat de sfeer des te stemmiger maakt. De stemmen die we afwisselend de melancholische songtekst horen zingen, zijn van Koen Ruijs en Gitte van Helden, en dit is Buzzing Bees, hun eerste gezamenlijke single.

Dat nummer zal ongetwijfeld ook te horen zijn komende zaterdag in gitaarspeciaalzaak The Guitar Factory. Een zaak waar Ruijs kind aan huis is, onder meer vanwege zijn rol als gitarist in de onlangs opgeheven Osse band Mexican Surf. ,,Daar had ik wel een speciale band mee", zegt Francois van Oijen, eigenaar van de zaak. ,,Toen ik mijn winkel opende in 2016, waren zij de eerste band die bij hier live speelde."

Dromerige folkpop vs rauwe garagerock

De muzikant weet dat hij mensen waarschijnlijk zal verrassen met dit nieuwe project: ,,Het is een heel andere kant van mij qua muzikale interesse en inspiratie." De ingetogen, dromerige folkpop van het duo is ver verwijderd van de rauwe garagerock waar hij eerder om bekend stond. Toch schreef Koen Ruijs in zijn tijd bij Mexican Surf al demo's voor wat uiteindelijk het duo Walls Without Windows zou worden.

Quote Het was heel intiem, mensen zaten met hun ogen dicht te luisteren Koen Ruijs, gitarist Walls Without Windows Zijn vriendin Gitte speelt eveneens gitaar en schrijft teksten. "Qua muzikale interesses zitten we zo in dezelfde hoek; als we bij elkaar zijn sparren we daar de hele tijd over", vertelt hij. "Het is niet zo dat we van de ene op de andere dag dachten 'we beginnen een band.' In de zomer probeerden we wat, we hadden allebei ruimte en tijd." Geleidelijk kreeg hun gezamenlijke werk zo meer vorm.

,,Als we er niks mee zouden doen zou het verwateren", blikt de gitarist terug. ,,Dus we moesten een soort deadline stellen. Dat werd het laatste weekend van de vakantie. We hebben vrienden uitgenodigd bij mij thuis, en wat biertjes koud gezet. Ongeacht hoeveel materiaal we hadden en hoe goed of slecht het zou gaan, we zouden een try-out show doen in de achtertuin.”

Hun muzikale chemie kon op een positieve ontvangst rekenen, zoveel blijkt wel uit de reeks optredens die sindsdien volgde. Tijdens het Bossche Rauwkostfestival bijvoorbeeld. ,,Het was heel intiem, met sfeervolle belichting. Mensen zaten met hun ogen dicht te luisteren", herinnert Ruis zich. "Dat is onze ideale setting; dat mensen kunnen wegdromen in de sfeer.”

Osse popcultuur

Komende zaterdag kunnen mensen dat in The Guitar Factory doen, tijdens hun optreden daar. ,,Het is voor mij ook een verrassing", zegt van Oijen, die ook nog nauwelijks iets van de band gehoord heeft. Hij wil met het openstellen van zijn winkel graag een steentje bijdragen aan het levend houden van de Osse popcultuur. ,,Mijn winkel staat vol en het is mijn drukste dag qua verkoop, maar ik wil dit wel blijven doen", legt hij uit. ,,Ik vind dat belangrijk, vooral voor Osse bands, natuurlijk." Ruijs waardeert dat: ,,Het is ook gewoon een hele leuke ruimte om te zijn, en om te spelen.”

Walls Without Windows speelt zaterdag 23 maart om 15:30u in The Guitar Factory, Kerkstraat 3 in Oss. Toegang is gratis.