Walter krabbelde op aan de hand van Toon Hermans

‘Ik was al begonnen met de levensladder, maar ben er toen vanaf geknald”, vertelt Walter van Geffen. Als 8-jarige kreeg hij een zwaar ongeluk te verwerken waardoor hij twee maanden in coma lag. Alle vaardigheden die hij tot dan toe geleerd had, moest hij opnieuw leren. Terwijl zijn vriendjes buiten aan het voetballen waren, zat hij thuis gekluisterd aan een bandrecorder die hij van zijn oma gekregen had. Daarop speelde hij opnames af van Toon Hermans. Van Geffen: ,,Achteraf is het maar goed ook, want ik weet nog steeds niks van voetbal en alles van Toon Hermans.”

Het is tekenend voor zijn houding, want waar een ander al lang bij de pakken neer was gaan zitten, focust hij liever op positiviteit en humor. Dat hij als kind door het opgelopen hersenletsel zijn wens om in de verpleging te gaan werken moest laten varen, is bij hem voer voor een kwinkslag: ,,Broeder worden heb ik niet gehaald, maar het ziekenhuis wel.”

Lichtpuntje

‘Total loss’ kwam hij er naar eigen zeggen aan, om er aan de buitenkant gezond, maar met gemankeerde hersenen vandaan te komen. Het werk van Toon Hermans bood hem echter een lichtpuntje, en om te zeggen dat hij er daardoor een innige relatie mee opbouwde is nog zacht uitgedrukt. ,,Ik vond het prachtig. Hoe hij van niets, iets kon maken. Ik ben alles gaan verzamelen, van cassettebandjes tot gedichten en wat nog meer allemaal, en hij is een grote steun geweest in mijn revalidatieproces.” Een langdurig maar succesvol proces, want inmiddels is hij een volwassen man, echtgenoot en vader van twee dochters.

Op de honderdste verjaardag van Toon Hermans gaf Van Geffen in de Osse bibliotheek een lezing over de man die zoveel voor hem betekent. Van Geffen: ,,Door filmpjes te vertonen en daar dingen bij te vertellen. Zo kwam ik in contact met Lobke van der Sanden (stadsprogrammeur van Theater van de Stad, red.) en die zei ‘Zou het dan niet mooi zijn als je een lezing houdt met wat Toon Hermans in jouw leven betekende? Dat je dingen over Toon, maar ook van jezelf laat zien’.”

Geoefend spreker

En zo ontstond de voorstelling Walter Toon(t) Hermans, waarin Van Geffen vertelt over de legendarisch theatermaker en tegelijk voorzichtig in diens voetsporen treedt. Naast werk van Hermans, draagt hij ook eigen gedichten voor. De vele lezingen die hij inmiddels geeft over de vermaard cabaretier, of als ervaringsdeskundige op het gebied van leven met niet-aangeboren hersenletsel, maken hem een geoefend spreker.

Met het maken van theater komt echter een nieuwe droom voor hem uit. En ook de volgende stap heeft hij alweer voor ogen; graag zou hij namelijk met een eigen dichtprogramma optreden. ,,Dat ga ik niet halen, zegt iedereen, maar dat zeiden ze ook toen ik weer wilde gaan lopen.”