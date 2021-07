Walter van Veghel knokte zich terug na hersenletsel: ‘Het voelt alsof je harde schijf is gewist’. Nu vecht hij tegen hokjesdenken

Eenentwin­tig­ste Poëzierou­te Ravenstein prikkelend en ‘vooral niet te zwaar’

11 juli RAVENSTEIN - ,,Hoe vaak ik op het knopje druk en wat ik er ook van zeg, dat drolletje in de wc, wil daar maar niet weg.” Het is de eerste strofe uit een gedicht van kinderboekenschrijver en dichter Erik van Os. Zondagmiddag was hij de hoofdgast bij de opening van de eenentwintigste Poëzieroute van Stichting Cultuur Ravenstein in de Garnizoenskerk.