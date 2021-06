Wandeldriedaagse: Lith laat zien dat het veilig kan

LITH - De periode van wandelevenementen is aangebroken, maar verschillende organisaties hebben hun tocht door corona geannuleerd. In onder andere Geffen, Oss en Lith gaat het wél door. De laatste bewees afgelopen dagen dat het veilig kan.

De organisatie van Wandel3daagse Lith deed de afgelopen dagen zo’n beetje alles anders. Geen centraal startpunt vanaf het plaatselijke sportpark, maar routes in drie verschillende dorpen. Geen bemande posten, maar zelf stempelen en wat drinken meenemen. Niet puur en alleen een wandeltocht, maar ook leuke spellen en opdrachten tussendoor.

,,De deelnemers liepen elke dag in een ander dorp”, vertelt organisator Eva van Sonsbeek. ,,Eigenlijk bleek dat heel erg leuk; als je elke dag vanaf één punt loopt, dan kom je niet ver. De meeste wandelaars hebben er bij inschrijving voor gekozen om de laatste dag in hun eigen woonplaats te lopen.”

In Lithoijen en Maren-Kessel was de tocht elke dag hetzelfde, in Lith werden drie verschillende routes uitgezet. Reden daarvan was dat de kinderen allemaal een prikstok en vuilniszak meekregen, om onderweg afval te prikken onder de noemer MikMak, een ‘schoon’ initiatief van de gemeente. Langs de Lithoijense route waren verschillende puzzelopdrachten en in Maren-Kessel was het thema sport, inclusief een potje boerengolf.

Femke van Kilsdonk liep alle dagen met haar kinderen. ,,Het is leuk om in verschillende dorpen te lopen. In Maren-Kessel kom ik eigenlijk nooit, maar het is er prachtig. De route loopt er mooi langs de uiterwaarden. Je hebt niet eens in de gaten dat je met zo’n honderd mensen dezelfde route loopt, dus het voelt veilig. De opdrachten zijn leuk en het afvalprikken is echt een goed initiatief. Het maakt kinderen bewust van het belang van een schone leefomgeving.”

Route opgestuurd

Na Lith zijn de Geffenaren aan de beurt. Zij starten vanaf dinsdag vier dagen lang vanaf verschillende locaties. Elk kwartier vertrekken er zo’n vijftien lopers. De routes zijn elke dag hetzelfde, maar de wandelaars wisselen van locatie. Verder zijn de meeste contactmomenten eruit gehaald.

Organisator José van Wanrooij: ,,Normaal krijgen deelnemers onderweg ranja of een ijsje, maar nu krijgt iedereen vanaf de start een goodiebag met wat lekkers. Op die manier kunnen we veilig toch iets leuks organiseren.”

Ook Kako Kindervakantiewerk Oss doet het dit jaar totaal anders. ,,Mensen kunnen zich digitaal inschrijven en krijgen de route opgestuurd, net als de medaille”, zegt voorzitter Frank Mientjes. ,,Als je het organiseert met een start- en finishlocatie, ben je al gauw een evenement en dat is nu gewoon niet zo handig. Wandelaars hoeven overigens niet te bewijzen dát ze hebben gelopen om de medaille te ontvangen. We gaan ervan uit dat mensen die zich inschrijven gewoon lekker willen wandelen, de medaille is een leuk aandenken voor de kinderen.”