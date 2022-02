Wanhopige bewoners zorginstelling 't Zicht trekken opnieuw aan de bel over onveilige situaties

De ene bewoner mag drugs gebruiken, bij de andere wordt het afgepakt. Weer een andere krijgt zelfs twintig euro wietgeld en wordt door de begeleiding naar de coffeeshop gereden, maar de begeleider die een dag later dienst heeft, pakt de door de zorginstelling betaalde joint weer af: het is dit soort inconsistentie die sommige bewoners van ‘t Zicht tot wanhoop drijft. Een bewoner vertelt hoe ze al een tijd signalen krijgt dat de aandoening die aan voelt komen weer op gaat spelen, maar pas als het te laat is, wordt de dokter gebeld.