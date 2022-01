Wanneer het feest ook is: de Kapotte Kachels hebben de clip van hun nieuwe carnavalskraker klaar

OIJEN/OSS - Of het nu de editie van 2022 of die van 2023 wordt; de Kapotte Kachels zijn klaar voor carnaval. In een oude schuur in Oijen hebben ze de clip voor hun nieuwe carnavalskraker al opgenomen. Met een dromedaris, herdershond Boa, een camper en vooral veel bier en confetti.

Iedereen klaar? Draaien maar. En.... Actie! De regisseur van Labelfilm start de aanstekelijke carnavalsmuziek. En binnen een poep en een scheet is het compleet carnaval in de koude, tochtige boerenschuur in Oijen. Kinderen in prinsessenjurkjes en piratenpakken zetten spontaan de polonaise in, herdershond Boa kijkt nieuwsgierig om zich heen - terwijl haar bazin deint op de muziek, her en der zeilt vers bier door de lucht, evenals grote hoeveelheden confetti, een kano, een skippybal. En ook een levensgrote frites-met verschijnt. De dromedaris in het open raam van de camper ziet het allemaal met goedmoedige ogen aan.

Exotisch opblaasfruit

Sander Ottens van het inmiddels legendarisch carnavalsgezelschap de Kapotte Kachels - in carnavalsland berucht van hits als Niet zo Mauwen en Terug over de Maas - beweegt, zeer bewust van de camera met grote stappen door het feestgedruis. Stevige slokken bier klokt hij moeiteloos naar binnen. Ook Ossenaar Jop Roeland - voorzien van een vrolijke rioleringspijp - en Wouter van den Boogaard - met exotisch opblaasfruit van zeker anderhalve meter doorsnede - laten zich allerminst onbetuigd en zwepen iedereen genadeloos op. Als het moet zelfs vanaf een bont versierde golfkar.

Quote Het is allemaal ongeloof­lijk balen dat carnaval weer niet door dreigt te gaan. Dat doet echt serieus pijn Sander Ottens, Kapotte Kachels

De inzet van een ieder is groot, met als het ultieme doel: een fraaie clip voor de nieuwste carnavalskraker van het illuster gezelschap. Al blijft voor het complete roemrijke drietal zeer onduidelijk of het nummer nu voor carnaval eind februari 2022, mei-juni 2022 of - ‘moge god het verhoeden’ - misschien zelfs pas in 2023 gebruikt zal worden. ,,Vorig jaar was het ook al slappe hap wat carnaval betreft. Toen was het voor ons niet meer dan een dag feest tijdens de opname van een livestream. Maar geen tournee, tenten, bussen en plat gespeelde zalen. Eeuwig zonde.”

Volledig scherm In een oude schuur in Oijen hebben de Kapotte Kachels de clip voor hun nieuwste carnavalskraker opgenomen. Sander Ottens, Jop Roeland en Wouter van den Boogaard (vlnr) hebben zin in het carnavalsfeest. De dromedaris ook. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

,,Weet je", zegt Sander Ottens - woonachtig in Eindhoven en opgegroeid in carnavalsdorp Schaijk - ,,Het is allemaal ongelooflijk balen dat carnaval weer niet door dreigt te gaan. Dat doet echt serieus pijn. Maar wij willen toch helemaal op scherp staan als het wel mocht doorgaan. Ook als het mei of juni wordt. Daarom maken we nu ook deze clip.”

Geheim houden

Uitweiden over de strekking van de aanstekelijke carnavalskraker willen Ottens, Roeland en Van den Boogaard absoluut niet. ,,Die willen we zo lang mogelijk geheim houden", zegt Roeland. Van den Boogaard: ,,De tekst heeft een zeer actuele strekking. Maar wel eentje die in 2023 ook nog zeer actueel is.” Toch nog een kleine spoiler: de nieuwe kraker gaat over een boer die op inventieve wijze de stikstofcrisis te lijf gaat.

Volledig scherm Of carnaval 2022 nou wel of niet doorgaat. De Kapotte Kachels uit Oijen hebben hun clip klaar. Sander Ottens, Wouter van den Boogaard (achter) en Jop Roeland proosten er op. © Van Assendelft Fotografie

Terwijl de mannen van de Kapotte Kachels, inmiddels alle drie voorzien van een o zo foute bontjas en een pluizig zadeldekje als hoofdeksel, de figuranten voor de clip - bestaande uit kinderen, vrouwen, vrienden en familieleden - nog eens opzwepen om een wild en spontaan feestje te bouwen, vertelt Ossenaar Van den Bogaard dat er eerder al opnamen in De Efteling gemaakt zijn. ,,Dat was weer voor een heel ander nummer, maar dat is zeker net zo leuk. Kijk, wij hoeven straks alleen maar onze nummer op te laden om weer helemaal los te gaan. Wij staan op de startblokken en zijn helemaal klaar voor actie. En dat kan wat ons betreft niet snel genoeg zijn.”