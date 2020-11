Warm bad op Facebook: duizenden zwelgen bij oude foto's op Oss Nostalgie

Lichtjes­boom in Lith om dierbaren te herdenken

25 november LITH - De inwoners van Lith gaan op 13 december - wereldlichtjesdag 2020 - de dierbare volwassen en kinderen herdenken die overleden zijn. Dat gebeurt met een lichtjesboom en met het aansteken van kaarsjes voor ramen of deuren. Op deze wijze moet het dorp Lith lichter worden. De organisatie is in handen van Lith in ‘t Licht.