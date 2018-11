Warm onthaal in Oss voor Sinterklaas

OSS - Na de tumultueuze landelijke intocht van Sinterklaas, waar Zwarte Piet-extremisten en voetbalhooligans zich van hun zwartste kant presenteerden, was de intocht van Sinterklaas in Oss een verademing.

Ruimschoots voordat de Goedheiligman voet zet op Osse bodem, wordt hij aan de Maaskade al toegezongen door een grote menigte van kinderen en hun ouders. Dat enthousiasme wordt nog eens extra gevoed door ceremoniemeester Peter van Aar die met het publiek liedjes en applaus oefent, afspraken maakt over de te volgen stappen als de Pieten en Sinterklaas aan wal komen en een telefonische verbinding regelt met de Wegwijspiet, die de kinderen geruststelt en vertelt dat de Pieternel in aantocht is.

Paniek

Als dan de pakjesboot de hoek om komt, zwelt het lawaai aan en ziet het publiek dat de boot uitpuilt van Zwarte Pieten, waarvan er zelfs eentje in de mast is geklommen. Even is er paniek als de Pieten op de Reddingsbrigadeboot zomaar dreigen voorbij te varen. Ook de Pieternel heeft moeite om de bocht naar de aanlegsteiger te maken.

Maar als al deze hindernissen zijn overwonnen, kunnen burgemeester Wobine Buijs, jeugdburgemeester Phuong Loan en jeugdwethouders Ruben, Mattijn en Menno Sinterklaas welkom heten. De jeugdburgemeester heeft voor de gelegenheid zelfs een gedichtje gemaakt. Sinterklaas geeft blijk goed op te hoogte te zijn van de situatie in Nederland: 'Ik was bang dat we Oss niet zouden kunnen bereiken door de lage waterstanden in de rivieren. Gelukkig heeft het Burgemeester Deelenkanaal daar geen last van. Ik ben heel blij weer in Oss te mogen aankomen'.

Bijna wordt de Piet in de mast vergeten, maar aangemoedigd door de kinderen, kan hij toch naar beneden komen. Daarna trotseert Sinterklaas de kou en de regen door plaats te nemen in de koets die hem naar het centrum brengt, samen met drie huifkarren vol kinderen die met hem meegaan.

Kinderen konden in huifkarren met Sint mee naar het Osse centrum.