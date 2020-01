Wat de komst van ‘grote vis’ PLUS betekent voor Oss: ‘Dit is goed nieuws voor de héle regio’

Nistelrode kan nu snacken bij Ons Friet­huys

10 januari NISTELRODE - Onder de naam Ons Friethuys is aan de straat Laar in Nistelrode de nieuwe cafetaria van start gegaan van Tamara Verbakel en haar moeder Truus Ploegmakers. Het is een voortzetting van de zaak die zij tot voor kort runden aan het Tramplein, 200 meter verderop.