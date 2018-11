Wat een kunstwerk je al niet kan leren

,,Waar denk je aan als je 's nachts wakker ligt, en je telefoon is leeg?", is de vraag die Janne Pisters stelt als mensen moeite hebben om te omschrijven wat hen bezighoudt. Dat is namelijk de eerste stap van 'Art-Based Learning', een methode ontwikkelt door Jeroen Lutters, lector van hogeschool ArtEZ. Pisters is één van de twee projectcoördinatoren die ervoor zorgt dat mensen er ook mee aan de slag kunnen in Museum Jan Cunen.



,,De tweede stap om je te laten kiezen door een kunstwerk", legt Kees van Hengel uit, die begeleider is bij de workshops. ,,Dat klinkt vaag, maar de bedoeling is dat je er niet teveel over nadenkt en je laat verrassen." Wanneer de bezoeker een kunstwerk gekozen heeft dat hem of haar aanspreekt, is het de bedoeling om dat kunstwerk te omschrijven. Van Hengel: ,,Hoe ziet het eruit? Welke kleuren zie je? Echt feitelijk vastleggen, proberen niet al te beginnen met interpreteren.”