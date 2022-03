Wat er daadwerkelijk te kiezen valt in Oss: de programma's in tien hapklare brokken

Fantasti­val keert na twee jaar afwezig­heid terug als parade in Oss

OSS - Fantastival keert deze zomer terug in Oss. Voor het eerst in de historie vindt het straattheaterfestival niet in september plaats, maar in juli. Na twee annuleringen door de coronapandemie, wil de organisatie het publiek en de deelnemers nu niet langer laten wachten.

8 maart