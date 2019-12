Wat, geen huwelijk in Grote Kerk? Osse Kwis promoot het met ludieke opdracht

Hoogtepunt van de avond was de samenkomst bij de Grote Kerk van 120 in bruidstenue gestoken koppeltjes. Dit als knipoog naar het nieuws van eerder dit jaar dat daar al bijna 15 jaar lang geen huwelijk werd voltrokken. Het was lang niet de enige doe-opdracht. Oss staat er bekend om dat er heel veel extra mogelijkheden zijn om punten te scoren, los van de reguliere vragen. Zo was er een Pietenspel bij het SEC en was er de opdracht ‘Kraak de kluis in Dracula’s Bedroom’ bij de escaperoom aan de Klaphekkenstraat.