Wat het overdragen van de kazernes betekent voor de brandweer in Oss

1. Die veiligheidsregio, wat is dat voor club?

In de veiligheidsregio wordt de brandweer voor zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant georganiseerd. In het hele gebied zijn 39 kazernes en nog eens 7 kantoren. Dat is volgens sectorhoofd Joost Knopper behoorlijk omslachtig en inefficiënt werken. Daarom is aan de Plevierstraat in Den Bosch een lap grond aangekocht waar alle kantoorfuncties worden samengevoegd. De brandweer komt er vlakbij de meldkamer, ambulance en politie. Alleen in de buurt van Uden verrijst nog een kleine zusterlocatie, waar bijvoorbeeld onderhoud aan voertuigen gepleegd kan worden. Alle overige kantoren kunnen de deuren sluiten, waaronder dat bij de kazerne aan de Wethouder Van Eschstraat.